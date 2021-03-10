شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء شرق بيت لحم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل قيد الإنشاء في منطقة وادي الحمص شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن الاحتلال، أخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في منطقة وادي الحمص قرب منتج مراد السياحي بمحاذاة قرية دار صلاح شرق بيت لحم، يعود للمواطن أمجد هشام جعابيص، مكون من طابق ومساحة إجمالية 200 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.

وأشار بريجية إلى أن المنزل يقع في منطقة (ب) ويملك المواطن جعابيص، رخصة بناء من قبل الحكم المحلي الفلسطيني، بحكم أنها تخضع لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية.

يذكر، أن وادي الحمص، تعرض في العام 2019 لهجمة شرسة بتدمير العشرات من المنازل، بحجة عدم الترخيص، وذلك لصالح مطامع استيطانية.

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