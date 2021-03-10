محافظ طوباس: إغلاق المحافظة لمدة أسبوع بدءاً من مساء غدٍ الخميس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد محافظ طوباس، يونس العاصي، اليوم الأربعاء، بإغلاق محافظة طوباس والأغوار الشمالية، لمدة أسبوع.



وسيكون الإغلاق، وفق ما أفادت محافظة طوباس، عبر صفحتها على (فيسبوك)، اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء يوم غد الخميس، باستثناء الصيدليات والمخابز.



ووفق بيان المحافظ العاصي، يشمل القرار منع حركة الأفراد والمركبات بشكل كامل إلا للحالات الطارئة، وإغلاق المحلات التجارية والمرافق العامة، والمدارس والجامعات باستثناء طلبة الثانوية العامة، واغلاق دور العبادة، وتكون الصلاة في المنازل، والسماح بنقل المنتجات الزراعية من المحافظة إلى الأسواق.



كما قرر منع الأعراس وبيوت العزاء، وزيارة المستشفيات، ويُمنع المحجورون والمخالطون من التنقل وخرق الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية.



وأكد العاصي أن حواجز المحبة ستعمل على تسهيل حركة الحالات الطارئة، مع منع الدخول والخروج من محافظة طوباس للحالات الطبيعية.