هيئة الأسرى: ملف الأسرى فيه جرائم تستحق التحقيق من قبل الجنائية الدولية

وقال قنيطة: إن الاحتلال، قام بإعدام عشرات الأسرى بشكل مباشر، وفى أقبية التحقيق أثناء التعذيب، الأمر الذى يستحق الملاحقة، وكبح جماح الاحتلال، الذى يمعن في سياسة الإذلال، والاستهتار بحياة الأسرى.





وأضاف: أن الاحتلال يتجاوز الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعامله مع الأسرى في ظل التعذيب النفسى والجسدى، والاستمرار بسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والنقل المفاجئ الفردى والجماعى، وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبى، وخاصة لذوى الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.

واعتبر بأن السكوت على جرائم الاحتلال، يدفعه لارتكاب المزيد من الجرائم التى تتجاوز حقوقهم الأساسية والإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة) .