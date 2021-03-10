شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، خلال عمليات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، هم: الأسير المحرر محمد ممدوح صلاح (20 عاماً)، من بلدة الخضر، وعصام حسين ديرية (22 عاماً)، وإياد أحمد طقاطقة (20 عاماً) وكلاهما من بلدة بيت فجار، ومالك علان (28 عاماً)، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، كلاً من الشاب أحمد أبو عادي ومحمود أبو عادي، بعد مداهمة منازلهم في بلدة كفر عين.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق، عز الدين فريحات، والشاب أمير الكرام، بعد اقتحام منزليهما.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر، عقل رمزي جمعة، من قرية كفر قدوم على حاجز عسكري.

وتعرضت بلدات جنوب نابلس، لحملة تفتيش واسعة، شملت بلدات بورين ومادما وعراق بورين، وإغلاق الطريق الالتفافي الجنوبي لمحافظة نابلس.

وفي القدس المحتلة، داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة حزما، وتسببت بخراب كبير في المنازل، بعد اقتحامها وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت.

وكان قد ألقى شبّان الليلة الماضية، زجاجات حارقة صوب مستوطنة (معاليه هزيتيم) المقامة على أراضي حي رأس العامود في القدس.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها، خاصة من النساء والأطفال.

أخبار ذات صلة

الشرطة بغزة تكشف استعداداتها لتأمين الانتخابات في مايو المقبل

الشرطة بغزة تكشف استعداداتها لتأمين الانتخابات في مايو المقبل

السراج: أكثر من 12 مليون دولار قيمة مشاريع البلدية في 2020-2021

السراج: أكثر من 12 مليون دولار قيمة مشاريع البلدية في 2020-2021

جنين: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

جنين: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

فلسطين تُسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

&#34;الصحة&#34; بغزة تُصدر تعميماً بشأن حجز البطاقات الشخصية للتعامل مع الالتزامات المالية

"الصحة" بغزة تُصدر تعميماً بشأن حجز البطاقات الشخصية للتعامل مع الالتزامات المالية

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء شرق بيت لحم

محافظ طوباس: إغلاق المحافظة لمدة أسبوع بدءاً من مساء غدٍ الخميس

محافظ طوباس: إغلاق المحافظة لمدة أسبوع بدءاً من مساء غدٍ الخميس

هيئة الأسرى: ملف الأسرى فيه جرائم تستحق التحقيق من قبل الجنائية الدولية

هيئة الأسرى: ملف الأسرى فيه جرائم تستحق التحقيق من قبل الجنائية الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

السراج: أكثر من 12 مليون دولار قيمة مشاريع البلدية في 2020-2021

السراج: أكثر من 12 مليون دولار قيمة مشاريع البلدية في 2020-2021

جنين: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

جنين: الشرطة تُحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء شرق بيت لحم

هيئة الأسرى: ملف الأسرى فيه جرائم تستحق التحقيق من قبل الجنائية الدولية

هيئة الأسرى: ملف الأسرى فيه جرائم تستحق التحقيق من قبل الجنائية الدولية

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

&#34;العليا للعشائر&#34; تُدين استخدام السلاح في الشجارات العائلية

"العليا للعشائر" تُدين استخدام السلاح في الشجارات العائلية

غزة: &#34;الشباب والثقافة&#34; تكرم عددًا من المكتبيين وأصحاب دور النشر والمطابع

غزة: "الشباب والثقافة" تكرم عددًا من المكتبيين وأصحاب دور النشر والمطابع

تيسير خالد: الشيخ عكرمة صبري عنوان صمود المواطنين الفلسطينيين بالقدس

تيسير خالد: الشيخ عكرمة صبري عنوان صمود المواطنين الفلسطينيين بالقدس

منوعات

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شكران مرتجى تتلقى عرضاً للزواج.. ماذا ردت ؟

شكران مرتجى تتلقى عرضاً للزواج.. ماذا ردت ؟

شاهد: بدرية طلبة تتعرّض للإنتقاد اللاذع وترد بقوة.. فما القصة ؟

شاهد: بدرية طلبة تتعرّض للإنتقاد اللاذع وترد بقوة.. فما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي بفيديو عفوي

شاهد: فيفي عبده تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي بفيديو عفوي

شاهد: نورة العميري تقبل والدتها بطريقة تثير الجدل

شاهد: نورة العميري تقبل والدتها بطريقة تثير الجدل

نبيلة عبيد &#34;قلبي وجعني الله يلعنه&#34;.. ما القصة ؟

نبيلة عبيد "قلبي وجعني الله يلعنه".. ما القصة ؟

القصر الملكي يخرج عن صمته ويرد على تصريحات الأمير هاري وميغان الصادمة

القصر الملكي يخرج عن صمته ويرد على تصريحات الأمير هاري وميغان الصادمة

ما علاقة مسلسل &#34;لؤلؤ&#34; بقصة حياة شيرين عبد الوهاب ؟

ما علاقة مسلسل "لؤلؤ" بقصة حياة شيرين عبد الوهاب ؟

شاهد: شوق الهادي تثير الاهتمام &#34;أخيراً تشجعت وسويتها&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: شوق الهادي تثير الاهتمام "أخيراً تشجعت وسويتها".. فما القصة ؟

&#34;سلم نفسك&#34;.. راغب علامة يوجه رسالة قوية لفضل شاكر.. فما القصة ؟

"سلم نفسك".. راغب علامة يوجه رسالة قوية لفضل شاكر.. فما القصة ؟

عربي

ليبيا: مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة

ليبيا: مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة

السودان: لقاء حمدوك وولي العهد السعودي يؤسس لفصل جديد بعلاقة البلدين

السودان: لقاء حمدوك وولي العهد السعودي يؤسس لفصل جديد بعلاقة البلدين

‎شرم الشيخ: لقاء إسرائيلي مصري فريد من نوعه لمحاربة &#34;الإرهاب الإسلامي&#34; في سيناء

‎شرم الشيخ: لقاء إسرائيلي مصري فريد من نوعه لمحاربة "الإرهاب الإسلامي" في سيناء

بسبب إصابات (كورونا) المتزايدة في الأردن.. تعليق الدوام الوجاهي لطلبة التوجيهي

بسبب إصابات (كورونا) المتزايدة في الأردن.. تعليق الدوام الوجاهي لطلبة التوجيهي