الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين بالضفة

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها، خاصة من النساء والأطفال.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين، بينهم أسرى محررون، خلال عمليات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة الغربية.ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، هم: الأسير المحرر محمد ممدوح صلاح (20 عاماً)، من بلدة الخضر، وعصام حسين ديرية (22 عاماً)، وإياد أحمد طقاطقة (20 عاماً) وكلاهما من بلدة بيت فجار، ومالك علان (28 عاماً)، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، كلاً من الشاب أحمد أبو عادي ومحمود أبو عادي، بعد مداهمة منازلهم في بلدة كفر عين.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق، عز الدين فريحات، والشاب أمير الكرام، بعد اقتحام منزليهما.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر، عقل رمزي جمعة، من قرية كفر قدوم على حاجز عسكري.وتعرضت بلدات جنوب نابلس، لحملة تفتيش واسعة، شملت بلدات بورين ومادما وعراق بورين، وإغلاق الطريق الالتفافي الجنوبي لمحافظة نابلس.وفي القدس المحتلة، داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة حزما، وتسببت بخراب كبير في المنازل، بعد اقتحامها وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت.وكان قد ألقى شبّان الليلة الماضية، زجاجات حارقة صوب مستوطنة (معاليه هزيتيم) المقامة على أراضي حي رأس العامود في القدس.