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شؤون فلسطينية

"العليا للعشائر" تدين استخدام السلاح في الشجارات العائلية

"العليا للعشائر" تدين استخدام السلاح في الشجارات العائلية
رام الله - دنيا الوطن
على ضوء الأحداث المؤسفة التي وقعت ليلة أمس في حي الشجاعية بين عائلتين فلسطينيتين مناضلتين، وأدت إلى وفاة شاب وإصابة عدد آخرين، أدانت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية، استخدام المواطنين السلاح الناري في الشجارات والخلافات العائلية.

وقال عاكف المصري،  المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية: إن استخدام السلاح في الشجارات العائلية حالة خطيرة تؤدي إلى إزهاق الأرواح،
وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية مطالبًا وجهاء وكبار العائلات بالتحلي بالمسؤولية".

وأكد المصري على سيادة القانون واحترام حقوق المواطنين وضرورة إنفاذ القانون وتطبيقه مع مستخدمي الأسلحة النارية في الخلافات العائلية الذي يهدد السلم الأهلي وسلامة وحياة المواطنين.

وأشار المصري الى إن القانون فوق الجميع وأن السلاح الشرعي هو فقط سلاح المؤسسة الأمنية.

ودعا المصري إلى تحريم استخدام السلاح وتعزيز ثقافة السلم الأهلي وتعزيز الروابط والقيم النبيلة لشعبنا، وضبط النفس، ومنع أيّة تداعيات مخالفة لعاداتنا وقيمنا وتعاليمنا التي قد تضرب وحدتنا الداخلية التي هي صمام الأمان لمواجهة مخططات الاحتلال، ومحاولات تصفية القضية الوطنية لشعبنا.

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