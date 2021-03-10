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شؤون فلسطينية

سلامة معروف: لا وجود لأي قرار يتعلق بعودة الإغلاق لقطاع غزة

سلامة معروف: لا وجود لأي قرار يتعلق بعودة الإغلاق لقطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الأربعاء، وجود أي قرار بعودة الإغلاق لقطاع غزة.

وأكد في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، بأن هناك متابعة حثيثة لكل مستجدات الحالة الوبائية في القطاع.

وشهد قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً بسيطاً بعدد الإصابات اليومية، بفيروس (كورونا) بالإضافة إلى زيادة بعدد الإصابات الحرجة والخطيرة.

وقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء: إنها أجرت 1939 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 168 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت في موجز التقرير اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن 79 حالة جديدة من مصابي الفيروس تعافت، فيما هناك حالتا وفاة، في نفس الفترة الزمنية.

وأكدت الوزارة، بأن إجمالي تراكمي للمصابين، 56658 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 2010 حالات، وإجمالي المتعافين 54086 حالة. 

وأضافت: بأن إجمالي الوفيات 562 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 68 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.

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