عاجل

  • الاتحاد الأوروبي: سنتلقى هذا الشهر أربعة ملايين جرعة إضافية من لقاح "فايزر"

  • بريطانيا: استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصريح منع لندن تصدير لقاحات (كورونا)

شؤون فلسطينية

غزة: "الشباب والثقافة" تكرم عددًا من المكتبيين وأصحاب دور النشر والمطابع

غزة: "الشباب والثقافة" تكرم عددًا من المكتبيين وأصحاب دور النشر والمطابع
رام الله - دنيا الوطن
كرمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، بغزة، اليوم الأربعاء، عددًا من المؤلفين والكتّاب ودور النشر وأصحاب المطابع، بمناسبة يوم المكتبة العربية، الذي يصادف العاشر من مارس/ آذار كل عام، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام المكتبات الدكتور محمد الشريف، والمؤرخ والباحث الأستاذ سليم المبيض.

وفي كلمة له تقدم محيسن بالشكر والتقدير من المكرمين على جهودهم المبذولة في إثراء حركة التأليف والطباعة والنشر في قطاع غزة، وتسخير أوقاتهم وجهدهم لنشر العلم والثقافة والمعرفة والفكر بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال محيسن: "تعد القراءة من أكثر وسائل التعلم الإنساني أهمية، حيث أنها تزيد من المعارف والثقافة العامة لدى الأفراد، وهي المعيار الذي يميز الإنسان عن غيره من أفراد المجتمع، وهي من أهم المعايير التي من خلالها يمكن قياس مدى تطور المجتمعات ورقيها، فالمجتمعات المتقدمة هي المجتمعات التي تنتج الثقافة والفكر والمعرفة والإبداع"، مبينًا أن القراءة هي الطريق الأول لتفجير الإبداع وصناعة المبدعين والمكتشفين والعلماء والمفكرين.

وأكد محيسن، أن الهيئة تسعى من خلال مشاريعها إلى تعزيز ثقافة القراءة والمطالعة في المجتمع الفلسطيني، مبينًا أنها أطلقت مؤخرًا مسابقة بحثية دولية حول التطبيع، ومسابقة محلية لتشجيع الأجيال الشابة على القراءة وتلخيص الكتب.

من جانبه، عبر المبيض عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا على أهمية عقد لقاءات حوارية وندوات ثقافية تجمع المثقفين والمختصين لمناقشة القضايا الثقافية والوطنية والتاريخية، والتي من شأنها أن تساهم في توجيه الكتّاب والمؤلفين الشباب نحو الموضوعات والقضايا المهمة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للشباب والثقافة، كرمت بالأمس الأستاذ الراحل خميس أبو شعبان، مؤسس مكتبة الهاشمية، والتي تُعد أقدم مكتبة ثقافية بغزة في العصر الحديث، والحاج الراحل إبراهيم اليازجي، مؤسس مكتبة اليازجي ونائب رئيس اتحاد الناشرين الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

&#34;العليا للعشائر&#34; تدين استخدام السلاح في الشجارات العائلية

"العليا للعشائر" تدين استخدام السلاح في الشجارات العائلية

سلامة معروف: لا وجود لأي قرار يتعلق بعودة الإغلاق لقطاع غزة

سلامة معروف: لا وجود لأي قرار يتعلق بعودة الإغلاق لقطاع غزة

عصام يونس: تأجيل انتخابات النقابات ستة أشهر يناقض مرسوم إطلاق الحريات العامة

عصام يونس: تأجيل انتخابات النقابات ستة أشهر يناقض مرسوم إطلاق الحريات العامة

تيسير خالد: الشيخ عكرمة صبري عنوان صمود المواطنين الفلسطينيين بالقدس

تيسير خالد: الشيخ عكرمة صبري عنوان صمود المواطنين الفلسطينيين بالقدس

هيئة الأسرى: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بين صفوف المعتقلين بمراكز التوقيف الإسرائيلية

هيئة الأسرى: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بين صفوف المعتقلين بمراكز التوقيف الإسرائيلية

&#34;الأوقاف&#34; تستنكر اعتقال الشيخ عكرمة صبري

"الأوقاف" تستنكر اعتقال الشيخ عكرمة صبري

توقيع اتفاقية دعم صمود ونمو القطاع الزراعي بغزة بمبلغ أربعة ملايين يورو

توقيع اتفاقية دعم صمود ونمو القطاع الزراعي بغزة بمبلغ أربعة ملايين يورو

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية جنوب غرب نابلس

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية جنوب غرب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العليا للعشائر&#34; تدين استخدام السلاح في الشجارات العائلية

"العليا للعشائر" تدين استخدام السلاح في الشجارات العائلية

غزة: &#34;الشباب والثقافة&#34; تكرم عددًا من المكتبيين وأصحاب دور النشر والمطابع

غزة: "الشباب والثقافة" تكرم عددًا من المكتبيين وأصحاب دور النشر والمطابع

تيسير خالد: الشيخ عكرمة صبري عنوان صمود المواطنين الفلسطينيين بالقدس

تيسير خالد: الشيخ عكرمة صبري عنوان صمود المواطنين الفلسطينيين بالقدس

هيئة الأسرى: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بين صفوف المعتقلين بمراكز التوقيف الإسرائيلية

هيئة الأسرى: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بين صفوف المعتقلين بمراكز التوقيف الإسرائيلية

توقيع اتفاقية دعم صمود ونمو القطاع الزراعي بغزة بمبلغ أربعة ملايين يورو

توقيع اتفاقية دعم صمود ونمو القطاع الزراعي بغزة بمبلغ أربعة ملايين يورو

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية جنوب غرب نابلس

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية جنوب غرب نابلس

العقاد: البدء بعودة خدمات مستشفى غزة الأوروبي بشكل تدريجي الأسبوع المقبل

العقاد: البدء بعودة خدمات مستشفى غزة الأوروبي بشكل تدريجي الأسبوع المقبل

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس

منوعات

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شاهد: صبا مبارك تثير الجدل بصورة جريئة لها

شكران مرتجى تتلقى عرضاً للزواج.. ماذا ردت ؟

شكران مرتجى تتلقى عرضاً للزواج.. ماذا ردت ؟

شاهد: بدرية طلبة تتعرّض للإنتقاد اللاذع وترد بقوة.. فما القصة ؟

شاهد: بدرية طلبة تتعرّض للإنتقاد اللاذع وترد بقوة.. فما القصة ؟

شاهد: فيفي عبده تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي بفيديو عفوي

شاهد: فيفي عبده تطمئن جمهورها عن وضعها الصحي بفيديو عفوي

شاهد: نورة العميري تقبل والدتها بطريقة تثير الجدل

شاهد: نورة العميري تقبل والدتها بطريقة تثير الجدل

نبيلة عبيد &#34;قلبي وجعني الله يلعنه&#34;.. ما القصة ؟

نبيلة عبيد "قلبي وجعني الله يلعنه".. ما القصة ؟

القصر الملكي يخرج عن صمته ويرد على تصريحات الأمير هاري وميغان الصادمة

القصر الملكي يخرج عن صمته ويرد على تصريحات الأمير هاري وميغان الصادمة

ما علاقة مسلسل &#34;لؤلؤ&#34; بقصة حياة شيرين عبد الوهاب ؟

ما علاقة مسلسل "لؤلؤ" بقصة حياة شيرين عبد الوهاب ؟

شاهد: شوق الهادي تثير الاهتمام &#34;أخيراً تشجعت وسويتها&#34;.. فما القصة ؟

شاهد: شوق الهادي تثير الاهتمام "أخيراً تشجعت وسويتها".. فما القصة ؟

&#34;سلم نفسك&#34;.. راغب علامة يوجه رسالة قوية لفضل شاكر.. فما القصة ؟

"سلم نفسك".. راغب علامة يوجه رسالة قوية لفضل شاكر.. فما القصة ؟

عربي

السودان: لقاء حمدوك وولي العهد السعودي يؤسس لفصل جديد بعلاقة البلدين

السودان: لقاء حمدوك وولي العهد السعودي يؤسس لفصل جديد بعلاقة البلدين

‎شرم الشيخ: لقاء إسرائيلي مصري فريد من نوعه لمحاربة &#34;الإرهاب الإسلامي&#34; في سيناء

‎شرم الشيخ: لقاء إسرائيلي مصري فريد من نوعه لمحاربة "الإرهاب الإسلامي" في سيناء

بسبب إصابات (كورونا) المتزايدة في الأردن.. تعليق الدوام الوجاهي لطلبة التوجيهي

بسبب إصابات (كورونا) المتزايدة في الأردن.. تعليق الدوام الوجاهي لطلبة التوجيهي

بينها دولتان عربيتان.. المغرب يعلق رحلاته الجوية مع 6 بلدان جديدة

بينها دولتان عربيتان.. المغرب يعلق رحلاته الجوية مع 6 بلدان جديدة