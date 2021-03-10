تيسير خالد: الشيخ عكرمة صبري عنوان صمود المواطنين الفلسطينيين بالقدس

تيسير خالد

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رام الله - دنيا الوطن

دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتقال سلطات الاحتلال، الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، وإمام وخطيب الأٌقصى، بعد اقتحام منزله في حي الصوانة فجر هذا اليوم.



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها الشيخ عكرمة صبري للمضايقات والاستدعاء والاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى، فقد مثل باستمرار عنوان صمود المقدسيين واسعدادهم العالي للدفاع عن مدينتهم في وجه محاولات تزوير هويتها وتهويدها وفرض صورة مشوهة عن ثراثها وأصالتها عبر التاريخ القديم والمتوسط والحديث، مدينة كنعانية فلسطينية وعربية اسلامية ومسيحية ومدينة تعايش بين المؤمنين قبل ان تقع تحت الاحتلال .



ودعا خالد إلى أوسع حملة تضامن وطني وعربي وإسلامي ودولي مع الشيخ عكرمة صبري، والتنديد بممارسات إسرائيل وأجهزتها الأمنية والشرطية، ضد أبناء مدينة القدس ورموزها الدينية الوطنية، والتأسيس على ذلك؛ لممارسة الضغوط على دولة الاحتلال، والتنديد بهذه الممارسات، وإطلاق سراح هذا الشيخ الجليل، والكف عن عمليات المضايقة والاستدعاء والاعتقال والإبعاد ، التي تمارسها ضد الرموز الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.