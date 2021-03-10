هيئة الأسرى: تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كورونا) بين صفوف المعتقلين بمراكز التوقيف الإسرائيلية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء: إنه تم تسجيل ثلاث إصابات بفيروس (كوفيد- 19) (كورونا) بين صفوف المعتقلين القابعين بمراكز التوقيف الإسرائيلية.



وبينت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الأسرى المصابين هم: كل من الفتى لؤي الزغاري (17 عاماً) من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، ويقبع بمركز توقيف (عتصيون)، والأسيران عارف علي من بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية، وبراء كساب من بلدة بلاطة شرقي مدينة نابلس، ويقبع كلا الأسيرين بمركز توقيف (حوارة).



ولفتت الهيئة إلى أن مراكز توقيف الاحتلال، التي يحتجز بها الأسرى، تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ولا تصلح للعيش الآدمي، لا سيما مركز توقيف (حوارة) والذي تستخدمه سلطات الاحتلال حالياً كمركز للحجر الصحي من فيروس (كورونا) قبل نقل المعتقلين إلى السجون الأخرى.