"الأوقاف" تستنكر اعتقال الشيخ عكرمة صبري

الشيخ عكرمة صبري

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اعتقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، فجر اليوم من منزله، واقتياده إلى جهة غير معلومة.



وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن اعتقال الشيخ صبري خطيب المسجد الأقصى والعالم الجليل هو تأكيد على حجم الخطورة التي يتعرض لها المسجد الأقصى من خلال التعرض لعلمائه وسدنته، لإخراس الصوت الرافض لسياسات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى، والداعية للتقسيم الزماني والمكاني.



وحملت وزارة الأوقاف الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن سلامة الشيخ صبري، وهو الشيخ الكبير الذي يدافع عن المسجد الأقصى بخطبه ومواقفه وأفعاله.



وطالب "الأوقاف" الجهات الدولية بإيقاف الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء القدس وعلمائها، وتجاه المسجد الأقصى.