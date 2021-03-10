مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية جنوب غرب نابلس

مستوطنون في سبسطية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.



وأفاد رئيس مجلس بلدي سبسطية، محمد عازم، بأنه في ظل الإغلاق، الذي أعلنته الحكومة الفلسطينية؛ لمنع انتشار وباء (كورونا)، والالتزام بإغلاق كافة المرافق، وخاصة السياحية في بلدة سبسطية، تمارس حكومة الاحتلال الاستهتار، وتقوم بإدخال عشرات المستوطنين للمواقع الأثرية في البلدة، وهذا يشكل خطورة على سكانها.



وأضاف عازم، أنه ومنذ ساعات الصباح، أغلقت قوات الاحتلال المنطقة، وحاصرت المكان، واعتلت أسطح البنايات العالية، وذلك لتأمين عمليات اقتحام المستوطنين للمنطقة، التي عادة ما تكون على ثلاث دفعات.