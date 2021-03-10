مسؤول صحي إسرائيلي: مع تطعيم فئة الأطفال سنقترب من تحقيق مناعة القطيع





وأوضح في تصريحات، نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن هذه الخطوة، لن تُتخذ إلا بعد تلقي التصاريح اللازمة من شركات الأدوية.





وتابع لوتن: بأنه مع تطعيم هذه الفئة العمرية، تقترب إسرائيل من تحقيق مناعة القطيع.



ووفق (مكان)، فإن الصورة الوبائية، تستمر في التحسن، حيث تشير أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة، صباح اليوم، إلى أن نسبة النتائج الإيجابية، انخفضت إلى 3.3%.





كما تراجع عدد المرضى في حالة الخطر إلى 653، يخضع 215 منهم، للتخدير والتنفس الاصطناعي.



وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها في إسرائيل، 5936 حالة.

رام الله - دنيا الوطنتوقع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة جائحة (كورونا)، تومير لوتن، بأن يتم في الربع الثالث من العام الحالي، الشروع في تطعيم الأطفال ضد فيروس (كورونا).