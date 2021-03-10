العقاد: البدء بعودة خدمات مستشفى غزة الأوروبي بشكل تدريجي الأسبوع المقبل

وقال العقاد: إن المرحلة الأولى من عودة العمل بالمستشفى، ستشمل طوارئ الأطفال وقسم الحضانة والعيادة الخارجية والعناية المركزة للأطفال، تليها عمليات اليوم الواحد للأطفال.





وأضاف: أن أعيننا لازالت مفتوحة لمتابعة الحالة الوبائية اليومية، وقد استطاعت الوزارة تخصيص أقسام مجهزة في مختلف المستشفيات، تضمن استيعاب الحالة الحالية لعدد الإصابات وما قد يطرأ عليها من تغيرات في أي لحظة.





وأشار مدير مستشفى غزة الأوروبي، إلى أن المستشفى، سيواصل تقديم الرعاية الطبية لحالات (كوفيد- 19)، في مبنى مستقل، وضمن إجراءات الوقاية والسلامة الصحية المتبعة بطاقة سريرية 72 سريراً.



وبيّن، أن الفرق الفنية والهندسية، تباشر إجراء التجهيزات المطلوبة، وتهيئة بيئة العمل لاستئناف تقديم خدمات أخرى خلال الفترة المقبلة.

رام الله - دنيا الوطنأوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي، د. يوسف العقاد، أن المستشفى، سيستأنف تقديم الخدمات الصحية بشكل تدريجي، وذلك مطلع الأسبوع المقبل.ولفت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه وبعد أن أدى مستشفى غزة الأوروبي، رسالته بامتياز ونجاح مكن القطاع الصحي من استيعاب الموجة الأكبر خلال الفترة الماضية، يجري العمل لإتمام التجهيزات المطلوبة من أجل إعادة خدماته السابقة أمام حاجة المواطنين.