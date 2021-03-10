"الديمقراطية" تعلق على الشجار العائلي في حي الشجاعية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بشدة، الأحداث المؤسفة التي وقعت في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بين عائلتين فلسطينيتين شقيقتين، التي أدت إلى وفاة شاب وإصابة عدد من المواطنين.
وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "عمليات القتل والفلتان الأمني، هي ممارسات مرفوضة تهدد السلم الأهلي والمجتمعي وتلحق الضرر بتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني"، داعية إلى تغليب لغة العقل وضبط النفس في حل الخلافات العائلية.
وأكدت الجبهة حرمة استخدام السلاح في الخلافات والشجارات العائلية، مشددةً أن شعبنا لن يوجه بنادقه وسلاحه سوى صوب الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت الجبهة دعوتها للأجهزة الأمنية في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها ووضع حد للمشكلات العائلية وضبط سلاح العائلات وفرض سيادة القانون للحفاظ على أمن واستقرار القطاع. داعية جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية وهيئاته الأهلية، للتحرك الفاعل والمشترك لتطويق هذه المشكلات، ووضع حد لحالة الفوضى.
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بشدة، الأحداث المؤسفة التي وقعت في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بين عائلتين فلسطينيتين شقيقتين، التي أدت إلى وفاة شاب وإصابة عدد من المواطنين.
وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "عمليات القتل والفلتان الأمني، هي ممارسات مرفوضة تهدد السلم الأهلي والمجتمعي وتلحق الضرر بتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني"، داعية إلى تغليب لغة العقل وضبط النفس في حل الخلافات العائلية.
وأكدت الجبهة حرمة استخدام السلاح في الخلافات والشجارات العائلية، مشددةً أن شعبنا لن يوجه بنادقه وسلاحه سوى صوب الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت الجبهة دعوتها للأجهزة الأمنية في قطاع غزة بتحمل مسؤولياتها ووضع حد للمشكلات العائلية وضبط سلاح العائلات وفرض سيادة القانون للحفاظ على أمن واستقرار القطاع. داعية جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية وهيئاته الأهلية، للتحرك الفاعل والمشترك لتطويق هذه المشكلات، ووضع حد لحالة الفوضى.
وكشف المتحدث باسم الشرطة، بغزة، أيمن البطنيجي، حصيلة الشجار، وإطلاق النار الذي وقع في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
وقال: إن حصيلة "إشكالية" الشجاعية، قتيل واحد، وعدد من الإصابات، وصفت جمعها بالطفيفة، مشيراً إلى أن "الشرطة تفرض سيطرتها الكاملة على إشكالية الشجاعية، والتحقيقات جارية، والاعتقالات مستمرة لمطلوبين على خلفية الحادثة".
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