"الديمقراطية" تعلق على الشجار العائلي في حي الشجاعية

وكشف المتحدث باسم الشرطة، بغزة، أيمن البطنيجي، حصيلة الشجار، وإطلاق النار الذي وقع في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.



