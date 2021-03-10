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شؤون فلسطينية

مدير شرطة محافظة غزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن الشجار العائلي بحي الشجاعية

مدير شرطة محافظة غزة يكشف تفاصيل جديدة بشأن الشجار العائلي بحي الشجاعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مدير شرطة محافظة غزة، العميد جمال الديب، تفاصيل جديدة بشأن الشجار العائلي بحي الشجاعية، مساء أمس الثلاثاء.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن شجاراً سابقاً قبل قرابة شهر، وقع بين أشبال من العائلتين الجارتين بحي الشجاعية، "شمالي" و"العرعير"، تم على إثره توقيف شخصين.

وأضاف الديب: بأن الشجار تجدد بين الطرفين مساء أمس الثلاثاء، حيث تم استخدام السلاح الناري والمفرقعات اليدوية محلية الصنع، وعلى إثر ذلك، وقع قتيل من آل العرعير، جراء إصابته بطلق من مسدس.

وقال: "فور ورود إشارة تجدد الشجار، توجهت قوات من الشرطة إلى المكان، وتم بسط السيطرة بشكل كامل وإنهاء الشجار".

وأكد مدير شرطة محافظة غزة، بأنه تم فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وخلال ساعات قليلة، جرى إلقاء القبض على عشرة أشخاص بمن فيهم المشتبه به بإطلاق النار على القتيل "العرعير"، وقد تم استجوابه من قبل النيابة العامة، واعترف بإطلاقه النار تجاه المغدور من مسدس، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقال: "تمت مصادرة ثلاث قطع سلاح ناري، استخدمت خلال الشجار، من بينها المسدس، الذي أطلق النار منه تجاه القتيل، وتجري حالياً لدى الأدلة الجنائية والطب الشرعي مضاهاة ومطابقة البصمات والفوارغ مع آثار الطلق، الذي أصيب به القتيل.

وشدد على أن الأجهزة الشرطية، تواصل عملها من أجل توقيف وضبط كل من له علاقة بالحادث، سواء الأشخاص المتورطين، أو السلاح المستخدم.

وتابع الديب: ما زالت قوة من الشرطة متواجدة في مكان الحادث لمنع تجدد الإشكالية، لافتاً إلى أن قيادة الشرطة تواصل متابعتها للحادث، وتقوم بالمعالجات اللازمة مع كلا العائلتين من أجل إنفاذ القانون، ومعاقبة المتسببين في هذا الحادث الأليم.

وتابع: نقدم تعازينا الحارة لآل القتيل المغدور، ونؤكد على الجميع بالالتزام بأعلى درجات ضبط النفس، والالتزام بالقانون والنظام العام.

وشدد على أن الشرطة، لن تسمح لأحد بالمساس بحالة الأمن والاستقرار، وسنتخذ كل ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص.

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