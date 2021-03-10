"المالية" بغزة تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية، بغزة، اليوم الأربعاء، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين، الذين قُطعت رواتبهم يومي الأحد والاثنين.



وأضافت في تصريح لها على حسابها عبر (فيسبوك)، بأن الصرف سيكون في كافة فروع بنك البريد.



والصرف سيكون يوم الأحد، لذوي الشهداء والاثنين للجرحى والأسرى، وذلك حسب ترتيبات الصرف والآلية المتبعة في بنك البريد.