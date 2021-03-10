طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس

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وطالبت الوزارة بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن السفر للحافلتين، السادسة، والسابعة حتى الرقم (100) من كشف (2021/7).وأشارت إلى أهمية التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.