شؤون فلسطينية

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الخميس.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن السفر للحافلتين، السادسة، والسابعة حتى الرقم (100) من كشف (2021/7).

وأشارت إلى أهمية التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الوزارة بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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