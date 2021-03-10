قطاع غزة: 168 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع ملحوظ بعدد الحالات الخطيرة والحرجة

وأضاف في موجز التقرير اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن 79 حالة جديدة من مصابي الفيروس تعافت، فيما هناك حالتا وفاة، في نفس الفترة الزمنية.



وأكدت الوزارة، بأن إجمالي تراكمي للمصابين، 56658 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 2010 حالات، وإجمالي المتعافين 54086 حالة.



وأضافت: بأن إجمالي الوفيات 562 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 68 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 45 حالة.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء: إنه أجرت 1939 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تسجيل 168 إصابة جديدة بالفيروس.