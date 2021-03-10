قوات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري

الشيخ عكرمة صبري

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإنه جرى اعتقال صبري من منزله في حي الصوانة شرق القدس، وذلك قبل يوم من إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، يوم غد، حيث من المقرر إقامة احتفال بهذه المناسبة، عند صلاة الظهر في المسجد الأقصى.



وتعرض الشيخ عكرمة صبري، خلال الفترة الأخيرة للاعتقال والاستدعاء والإبعاد، عن الأقصى عدة مرات.