شؤون فلسطينية

أول حزب فلسطيني يُعلق على أحداث حي الشجاعية

أول حزب فلسطيني يُعلق على أحداث حي الشجاعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الأحداث التي شهدها حي الشجاعية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت الجبهة في البيان، على ضرورة ضبط النفس وتغليب لغة العقل بين الكل الفلسطيني، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.

وشددت على ضرورة عدم اللجوء إلى العنف، مهما كانت مبرراته لمعالجة أية إشكاليات عائلية، فهذا السلاح مقدس وله حرمة ولا يوجه إلا للاحتلال المجرم، الذي يواصل عدوانه الشامل على شعبنا ومناضليه.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

على ضوء الأحداث المؤسفة التي حصلت ليلة أمس في حي الشجاعية بين عائلتين فلسطينيتين مناضلتين وأدت إلى وفاة شاب وإصابة عدد آخرين، تابعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بكل أسف وقلق ما جرى من شجار عائلي استُخدم فيه السلاح بشكل مخيف.

وأكدت الجبهة في هذا الخصوص على ضرورة ضبط النفس وتغليب لغة العقل بين الكل الفلسطيني حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي.

وشددت على ضرورة عدم اللجوء إلى العنف مهما كانت مبرراته لمعالجة أية إشكاليات عائلية، فهذا السلاح مقدس وله حرمة ولا يوجه إلا للاحتلال المجرم الذي يواصل عدوانه الشامل على شعبنا ومناضليه.

ودعت الجبهة الأجهزة الأمنية والشرطية إلى ضبط استخدام السلاح ومحاسبة كل من يستخدمه في غير مكانه الصحيح للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا، مطالبة كافة قطاعات شعبنا وفي المقدمة منهم القوى الوطنية والإسلامية والمجتمع المدني والمخاتير والعشائر والشخصيات المجتمعية ودواوين العائلات إلى المساهمة الفعَالّة في إنهاء ظاهرة استخدام السلاح والعنف في الشجارات العائلية، من خلال خطة وطنية عاجلة تضع الجميع أمام مسؤولياته، وتعمل على نشر الوعي بين أبناء شعبنا بخطورة هذه الظاهرة وتداعياتها الكارثية.

وكان المتحدث باسم الشرطة، بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، أكد مساء أمس الثلاثاء، في تصريح صحفي، مقتل مواطن خلال شجار عائلي تخلّله إطلاق نار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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