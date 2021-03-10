ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين يصل قطاع غزة

ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

وصل ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، إلى قطاع غزة، برفقة وفد مكون من ثمانية أشخاص.



وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، أكد بأنه سيتم توقيع اتفاقية، يقوم بموجبها الاتحاد الأوروبي، بدعم عدد من المشاريع الزراعية في قطاع غزّة.



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن قيمة المشروع، تبلغ 4 ملايين يورو، وذلك لدعم مشاريع القطاع الزراعي، وتشجيع المرأة للمشاركة في هذه المشاريع.