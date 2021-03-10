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  • البطنيجي:عودة الأوضاع لطبيعتها بمحيط حادثة الشجاعية ويوجد إغلاق لشارعين بمنطقة الحدث ولا صحة لإغلاق أي مدارس

  • البطنيجي:نهيب بجميع المواطنين الي ضبط النفس وترك الجهات الحكومية بأخذ القانون وإعادة الحقوق لأصحابها وعدم التهور

  • البطنيجي: عناصر الشرطة ما زالت موجودة في مكان الحادثة بالشجاعية لمنع وقوع أي إشكالية

  • البطنيجي: الشرطة تفرض سيطرتها الكاملة على إشكالية الشجاعية والتحقيقات جارية والاعتقالات مستمرة لمطلوبين على خلفية الحادثة

  • البطنيجي: حصيلة إشكالية الشجاعية قتيل واحد وعدد من الإصابات وصفت جمعها بالطفيفة

شؤون فلسطينية

"لا صحة لإغلاق مدارس".. الشرطة تكشف الحصيلة النهائية لشجار الشجاعية

"لا صحة لإغلاق مدارس".. الشرطة تكشف الحصيلة النهائية لشجار الشجاعية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم الشرطة، بغزة، أيمن البطنيجي، حصيلة الشجار، الذي وقع في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وقال في تصريح لإذاعة (الأقصى): إن حصيلة "إشكالية" الشجاعية، قتيل واحد، وعدد من الإصابات، وصفت جمعها بالطفيفة، مشيراً إلى أن "الشرطة تفرض سيطرتها الكاملة على إشكالية الشجاعية، والتحقيقات جارية، والاعتقالات مستمرة لمطلوبين على خلفية الحادثة". 

وشدد البطنيجي على أن عناصر الشرطة، ما زالت موجودة في مكان الحادثة؛ لمنع وقوع أي إشكالية، مهيباً بجميع المواطنين بضبط النفس، وترك الجهات الحكومية لأخذ القانون، وإعادة الحقوق لأصحابها، وعدم التهور واستخدام القوة.

وقال المتحدث باسم الشرطة: إن الأوضاع عادت لطبيعتها بمحيط حادثة الشجاعية، فيما يوجد إغلاق لشارعين بمنطقة الحدث، ولا صحة لإغلاق أي مدارس بالمنطقة.

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