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السودان: لقاء حمدوك وولي العهد السعودي يؤسس لفصل جديد بعلاقة البلدين

السودان: لقاء حمدوك وولي العهد السعودي يؤسس لفصل جديد بعلاقة البلدين
حمدوك ولي العهد السعودي
رام الله - دنيا الوطن
قال السودان، اليوم الأربعاء، إن لقاء ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، يؤسس لفصل جديد في علاقة البلدين.

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية، بأن رئيس الحكومة، بحث مع ولي عهد السعودية، أمن البحر الأحمر والاستثمار فيه، بتحويله لساحة تنموية كبيرة لاجتثاث "جذور الإرهاب والفقر"، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فإن حمدوك توجه يتجه إلى المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين الماضي، في زيارة رسمية يرافقه فيها، وزراء شؤون مجلس الوزراء والخارجية والمالية والتخطيط الاقتصادي.



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