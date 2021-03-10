روحاني: الظروف باتت مناسبة لعودة جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق النووي



وشدد الرئيس الإيراني، على أن "عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون لصالح الجميع وستؤدي إلى تحسين الظروف دوليا وإقليمياً".



وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قال أمس الثلاثاء، إنه لا خيار أمام واشنطن غير العودة للاتفاق النووي وألا تعقد مسار الدبلوماسية.



وأضاف بأن طهران أبقت مسار الدبلوماسية مفتوحاً و"واشنطن هي من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى"، وفق تعبيره.



وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أول أمس الاثنين، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "IR-2M" في منشأة نطنز النووية الواقعة تحت الأرض.





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن الظروف باتت مناسبة لعودة جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق النووي، و"على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى".ودعا روحاني وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، الولايات المتحدة، للعودة إلى الاتفاق النووي، ورفع العقوبات والالتزام بتعهداتها.وقال: "إذا عادت واشنطن للاتفاق النووي فسنتراجع عن خطواتنا لخفض التزاماتنا النووية"، مشيراً إلى أننا "نتبع سياسة خطوة مقابل خطوة ورفع جميع العقوبات سيقابل بالتراجع عن خطواتنا كافة".