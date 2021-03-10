مستشار وزيرة الصحة: أغلب المواطنين بقطاع غزة أصبح لديهم مناعة ذاتية





وأكد بأنه في حال وصول الطفرات الجديدة، سكون الوضع سيئاً بشكل كبير في القطاع، على غرار الوضع في الضفة الغربية.



وفيما يتعلق بنسبة الإصابات، قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة: إن نسبة الإصابات، وهي عدد الإصابات اليومية مقارنة بعدد الفحوصات، تعتبر نسبة قليلة مقارنة بالأشهر الماضية.





وأضاف: نعزو ذلك إلى أن أغلب المواطنين أصبح لديهم مناعة ذاتية، حيث قمنا بفحوصات عشوائية للأجسام المضادة، ووجدنا بأن أكثر من 50% من المواطنين أصيبوا بفيروس (كورونا)، ولم يشعروا بأية أعراض.





وشدد أبو وردة على أن "ما نخشاه هو الطفرات الجديدة، خاصة في ظل سرعة انتشارها الكبير بين الأشخاص".

وتابع أبو وردة: "لذلك نريد من المواطنين بالقطاع الرجوع لحالة الوعي، حيث في الوقت الحالي، القطاع عاد للحالة الطبيعية، خاصة في ظل أن كل الأماكن مفتوحة من مدارس وصالات أفراح وبيوت عزاء، والقليل من المواطنين، هم من يلتزمون بارتداء الكمامة".