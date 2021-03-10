مستشار وزيرة الصحة: أغلب المواطنين بقطاع غزة أصبح لديهم مناعة ذاتية
رام الله - دنيا الوطن
قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزّة، د. فتحي أبو وردة، اليوم الأربعاء، إن نسبة الإشغال السريري في القطاع، لمرضى (كورونا) تقريباً 10%.
وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أننا في حالة ترقب شديد للطفرات الجديدة لفيروس (كورونا)، حيث إن (معبر رفح) لا يزال مفتوحاً، وهناك احتمال كبير لوصول الطفرات الجديدة للقطاع.
قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزّة، د. فتحي أبو وردة، اليوم الأربعاء، إن نسبة الإشغال السريري في القطاع، لمرضى (كورونا) تقريباً 10%.
وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أننا في حالة ترقب شديد للطفرات الجديدة لفيروس (كورونا)، حيث إن (معبر رفح) لا يزال مفتوحاً، وهناك احتمال كبير لوصول الطفرات الجديدة للقطاع.
وتابع أبو وردة: "لذلك نريد من المواطنين بالقطاع الرجوع لحالة الوعي، حيث في الوقت الحالي، القطاع عاد للحالة الطبيعية، خاصة في ظل أن كل الأماكن مفتوحة من مدارس وصالات أفراح وبيوت عزاء، والقليل من المواطنين، هم من يلتزمون بارتداء الكمامة".
وأكد بأنه في حال وصول الطفرات الجديدة، سكون الوضع سيئاً بشكل كبير في القطاع، على غرار الوضع في الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بنسبة الإصابات، قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة: إن نسبة الإصابات، وهي عدد الإصابات اليومية مقارنة بعدد الفحوصات، تعتبر نسبة قليلة مقارنة بالأشهر الماضية.
وفيما يتعلق بنسبة الإصابات، قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة: إن نسبة الإصابات، وهي عدد الإصابات اليومية مقارنة بعدد الفحوصات، تعتبر نسبة قليلة مقارنة بالأشهر الماضية.
وأضاف: نعزو ذلك إلى أن أغلب المواطنين أصبح لديهم مناعة ذاتية، حيث قمنا بفحوصات عشوائية للأجسام المضادة، ووجدنا بأن أكثر من 50% من المواطنين أصيبوا بفيروس (كورونا)، ولم يشعروا بأية أعراض.
وشدد أبو وردة على أن "ما نخشاه هو الطفرات الجديدة، خاصة في ظل سرعة انتشارها الكبير بين الأشخاص".
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