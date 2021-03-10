بأغلبية ضئيلة.. سويسرا تُوافق رسمياً على حظر النقاب





ولم تشر المبادرة التي تقدم بها "الحزب الديمقراطي المركزي" اليميني القومي، صراحة إلى البرقع أو النقاب، لكن الملصقات الدعائية للحملة كانت تشير لها بشكل واضح.

رام الله - دنيا الوطنوافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة، على اقتراح لليمين المتطرف، بحظر النقاب في استفتاء مُلزم أُجري الأحد الماضي.والمجموعة التي اقترحت هذا الاستفتاء، هي نفسها التي كانت وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009.وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة، أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51% مقابل رفض 48.8% من الناخبين، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).وبذلك، تنضم سويسرا إلى فرنسا والنمسا وبلغاريا وبلجيكا والدنمارك، التي سبقتها في هذا المجال، بعد سنوات من الجدل.