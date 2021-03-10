شادي عثمان: الاتحاد الأوروبي سيوقع اتفاقيات لدعم مشاريع زراعية بقطاع غزّة

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، بأنه سيتم توقيع اتفاقية يقوم بموجبها الاتحاد الأوروبي، بدعم عدد من المشاريع الزراعية في قطاع غزّة.



وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن قيمة المشروع، تبلغ 4 ملايين يورو، وذلك لدعم مشاريع القطاع الزراعي، وتشجيع المرأة للمشاركة في هذه المشاريع.





وتابع عثمان: "خلال الفترة القادمة، سيتم تشغيل محطة مياة التنقية في منطقة طوباس؛ لخدمة المزارعين في منطقة الأغوار".



وأكد بأن الاتحاد الأوروبي، سيشارك في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية المقبلة، لتكون شفافة، وتمثل كل الشعب الفلسطيني، وتساهم في تجديد الشرعيات.

رام الله - دنيا الوطن