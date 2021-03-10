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‎شرم الشيخ: لقاء إسرائيلي مصري فريد من نوعه لمحاربة "الإرهاب الإسلامي" في سيناء

‎شرم الشيخ: لقاء إسرائيلي مصري فريد من نوعه لمحاربة "الإرهاب الإسلامي" في سيناء
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن لقاءً إسرائيلياً مصرياً عقد أمس في شرم الشيخ، بهدف ما وصفته محاربة "الإرهاب الإسلامي" في سيناء.

وأضافت القناة، بأن اللقاء "الفريد من نوعه" عقد في منتجع ‎شرم الشيخ، بين وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلى كوهين، ونائب رئيس المخابرات المصرية، اللواء ناصر فهمي.

وتابعت: بأن الجانبين بحثا "محاربة الإرهاب الإسلامي المتطرف خاصة في ‎سيناء، وتأمين حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر".

ويترأس كوهين وفداً إسرائيلياً توجه للعاصمة المصرية القاهرة قبل يومين، حيث يجري مباحثات مع جهاز المخابرات المصري، حول عدد من القضايا.

يشار إلى أن دولة الاحتلال، تشارك في فعاليات منتدى غاز الشرق الأوسط، المقامة في القاهرة، حيث يتواجد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، بتواجد فلسطيني مصري أردني.

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