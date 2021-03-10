دراسة إسرائيلية: حبوب "الأسبرين" المعتادة فعالة بنسبة معينة ضد فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت دراسة إسرائيلية، بأن حبوب (الأسبرين) المعتادة، فعالة بنسبة معينة ضد فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).



ووفق ما نقلت صحيفة (يسرائيل اليوم)، فإن دراسة أُجريت في صندوق (لئوميت) الصحي، ومستشفى برزيلاي، وجامعة بار إيلان، أفادت بأن حبوب (الأسبرين) المعتادة فعالة بنسبة معينة ضد فيروس (كورونا).



وبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 622 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الإجمالية عتبة الـ 118 مليوناً بنحو 162 ألف إصابة، تعافى منهم 93 مليوناً، وما يقارب من 856 ألف مريض.