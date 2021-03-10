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شؤون فلسطينية

(كورونا) بالعالم: ارتفاع بعدد الوفيات والإصابات الجديدة المكتشفة

(كورونا) بالعالم: ارتفاع بعدد الوفيات والإصابات الجديدة المكتشفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون وأكثر من 622 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الإجمالية عتبة الـ 118 مليون بنحو 162 ألف إصابة، تعافى منهم 93 مليوناً، وما يقارب من 856 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، تزايداً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 388 ألفاً و611 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,970 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,954 وفاة)، وأميركا (1,704 وفيات)، وإيطاليا (376 وفاة)، وروسيا (336 وفاة)، والمكسيك (319 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (69,537 إصابة)، وأميركا (55,683 إصابة)، وفرنسا (23,302 إصابة)، وإيطاليا (19,749 إصابة)، والهند (16,846 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (540,574 وفاة)، والبرازيل (268,568 وفاة)، والمكسيك (191,789 وفاة)، والهند (158,079 وفاة)، وبريطانيا (124,797 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,801,506 إصابات)، والهند (11,262,707 إصابات)، والبرازيل (11,125,017 إصابة)، وروسيا (4,342,474 إصابة)، وبريطانيا (4,228,998 إصابة).

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