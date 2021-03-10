الطقس: أجواء خماسينية جافة ومغبرة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة





3- تدني مدى الرؤية الأفقية.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-11 17-7 12-5 بيت لحم 25-11 17-7 12-5 رام الله والبيرة 24-10 16-6 11-4 طولكرم 27-14 19-11 15-9 نابلس 26-12 18-8 13-6 قلقيلية 27-14 19-11 15-9 جنين 29-13 21-9 15-7 سلفيت 25-11 17-7 12-5 طوباس 30-14 22-10 16-8 روابي 26-12 18-8 13-6 الخليل 24-10 16-6 11-4 غزه 16-28 20-12 16-10 أريحا 33-18 25-14 19-12 خانيونس 16-28 20-12 16-10 الأغوار الشمالية 31-16 23-12 17-10 رفح 15-29 21-11 17-9

4- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، خماسينياً جافا ومغبراً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحرمتوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الخميس، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو بارداً في المناطق الجبلية ومغبراً أحياناً وعاصفاً، وخلال ساعات المساء يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية، تمتد خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الجمعة، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والجو شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وبارداً في بقية المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، ويستقر الجو خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.أما يوم السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر:1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة.2- تشكل السيول في بعض الاودية المنخفضة.