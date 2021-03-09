الشرطة بغزة تكشف تفاصيل الشِجار العائلي في الشجاعية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة في قطاع غزة، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: إن شخصًا قُتل خلال شجار عائلي، وقع شرقي قطاع غزة.



وذكر العقيد أيمن البطنيجي في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن، أن مواطنًا قُتل خلال شجار عائلي تخلّله إطلاق نار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، مساء الثلاثاء، مشيرًا إلى أن قوات من الشرطة فرضت السيطرة في موقع الشجار.



وأكد البطنيجي أنه تم فتح تحقيق في الحادث، فيما تعمل الشرطة على ضبط الجناة.