شبان يستهدفون مركبات ومواقع للاحتلال في القدس وسلفيت والخليل

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن شبان فلسطينيون مساء الثلاثاء من استهداف مركبة ومنزل للمستوطنين وموقع عسكري بالزجاجات الحارقة والحجارة في عدة مناطق.



وقال موقع (حرية نيوز): "في القدس تمكن شبان من استهداف بؤرة استيطانية بالزجاجات الحارقة".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زجاجات حارقة ألقيت على منزل للمستوطنين في مستوطنة "معاليه هزيتيم" المقامة على أراضي جبل المكبر في القدس المحتلة.



وتمكن الشبان من الانسحاب من المكان ولم تشر سلطات الاحتلال الى وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.



أما في سلفيت فتضررت مركبة للمستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة ديراستيا شمال غرب المدينة.



وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انتشرت قرب مدخل البلدة وأجرت عمليات تفتيش عن ملقي الحجارة.



وكان مستوطنون قد اعتدوا على مزارع وزوجته خلال تواجدهما في أرضهما بوادي قانا شمال بلدة دير استيا.



وأفاد رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان، بأن نحو 80 مستوطنا اقتحموا منطقة وادي قانا، واعتدوا على المزارع جهاد خالد منصور وزوجته آمنة بالحجارة، قبل أن يتصدى لهم عدد من المزارعين ورعاة الأغنام.



أما في الخليل فتمكن شبّان من إلقاء عبوة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب البرج العسكري الإسرائيلي على مدخل بلدة بيت أُمّر شمال المدينة.



وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، ومنعت تنقل المواطنين عبرها.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب المنازل في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.



ويتعرض المواطنون في بيت أمر بشكل يومي لاعتداءات قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز والبرج العسكري المقام على مدخل البلدة وبالقرب من منازل المواطنين.



كما ابتلع جدار الفصل مساحاتٍ من كرومها، كما توجد مستوطنة "بيت عين" بالجهة الشمالية الشرقية لبيت أمر ومن الجنوب مستوطنة "كرمي تسور" والتي ابتلعت من أراضيها الكثير.