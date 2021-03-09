شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، مساء الثلاثاء، إلى أن العدد الكلي للاصابات 168 اصابة بعد فحص 1939 عينة بنسبة اصابة 8.6٪

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