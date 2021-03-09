الاحتلال يقتحم قرية طورة الغربية في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، قرية طورة الغربية، جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، كما طاردت المواطنين في الشوارع والأزقة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.