مستوطنون يعتدون على مزارع وزوجته في وادي قانا

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، مساء الثلاثاء، على مزارع وزوجته خلال تواجدهما في أرضهما بوادي قانا شمال بلدة دير استيا، شمال غرب سلفيت.



وأفاد رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان، بأن نحو 80 مستوطنا خلال اقتحامهم منطقة وادي قانا، اعتدوا على المزارع جهاد خالد منصور وزوجته آمنة عبد الرحيم زيدان بالحجارة، قبل أن يتصدى لهم عدد من المزارعين ورعاة الأغنام في الوادي.



وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مساء اليوم المدخل الشرقي لبلدة ديراستيا، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.