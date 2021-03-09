شؤون فلسطينية

"هيئة الأسرى" تحذر من تفاقم الحالة الصحية لثلاثة أسرى بسجن نفحة

"هيئة الأسرى" تحذر من تفاقم الحالة الصحية لثلاثة أسرى بسجن نفحة
رام الله - دنيا الوطن
حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الثلاثاء، من تفاقم الحالة الصحية لثلاثة أسرى مرضى في سجن نفحة الصحراوي، وسط إهمال متعمد ومماطلة مستمرة بحقهم من قبل إدارة السجن.

وبينت الهيئة، في بيان لها، أن الأسير شادي غوادرة (34 عاما) من جنين والمحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 2003، يعاني من مشاكل في النظر، كما يعاني من قرحة شديدة بالمعدة ويستفرغ الدم أحيانا بسبب إصابته بالرصاص في معدته عام 2003 عند الاعتقال، أحدثت أضرارا بعمل البنكرياس والمثانة، كما تم استئصال نصف الكلى والمعدة وجزء من الأمعاء حينها، وما زالت مضاعفاتها حتى اليوم، ولا تقدم له إدارة السجن سوى المسكنات.

كما لفتت الهيئة، إلى أن الحالة الصحية للأسير المسن صبري قنديل (60 عاما) من قطاع غزة، المحكوم بالسجن لـ 3 سنوات منذ عام 2018 وغرامة مالية 75000 ألف شيقل، يعاني من مشاكل في عمل القلب، حيث كان قد أجرى عملية زرع دعامات للقلب قبل اعتقاله بأشهر قليلة، وهو بحاجة لمتابعة طبية حثيثة ومتخصصة.

وأوضحت أن الأسير زهير عرفات (44 عاما) من خان يونس، والمحكوم بالسجن لـ 15 شهرا، منذ عام 2020، يعاني من الديسك في الظهر، ومشاكل التصاق الأمعاء، كما أجرى سابقا عملية تفتيت للحصى وإزالة المرارة عام 2018، وبحاجة إلى رعاية طبية حقيقة وتقديم العلاجات اللازمة له، الأمر الذي تتعمد الإدارة تجاهله والاكتفاء بتقديم المسكنات له وللأسرى المرضى في كافة السجون، البالغ عددهم قرابة 700 أسير مريض.

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