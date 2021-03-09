دولي

فرنسا تنضم إلى منتدى غاز شرق المتوسط

فرنسا تنضم إلى منتدى غاز شرق المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جمهورية مصر العربية، التي تترأس منتدى غاز شرق المتوسط، موافقة الدول الأعضاء على انضمام فرنسا كعضو في المنتدى، والولايات المتحدة بصفة مراقب.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة البترول المصرية، عقب انتهاء الاجتماع الدوري الرابع للمنتدى في القاهرة، وشارك فيه ممثلو بعض الدول الأعضاء عبر الانترنت.

ويضم المنتدى مصر، وفلسطين، والأردن، واليونان، وإيطاليا، وقبرص، وإسرائيل. 

وقال بيان وزارة البترول المصرية إن ممثلي الدول الأعضاء "ناقشوا الطلبات الرسمية المقدمة من الدول الراغبة في الانضمام إلى المنتدى، حيث أبدى الوزراء موافقتهم على انضمام فرنسا بصفة عضو، وانضمام الولايات المتحدة الأميركية بصفة مراقب".

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