الاحتلال يغلق مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة ومنعت تنقل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المنازل في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.