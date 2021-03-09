شؤون فلسطينية

مستوطنون يطردون مزارعًا من أرضه في قرية دير نظام

مستوطنون يطردون مزارعًا من أرضه في قرية دير نظام
رام الله - دنيا الوطن
طرد مستوطنون، مساء الثلاثاء، تحت حماية جنود الاحتلال، مزارعًا من أرضه في قرية دير نظام شمال رام الله، واستولت قوات الاحتلال على جراره الزراعي.

وقال صاحب الأرض منجد التميمي، إن مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال، اقتحمت أرضه المحاذية لمستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي القرية، أثناء قيامه بحراثتها، وأجبرته بالقوة على مغادرتها ووقف العمل بها، واستولت على جراره الزراعي.

ولفت الى أن أهالي القرى المجاورة هرعت للمكان للتصدي لاعتداء المستوطنين، ولكن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز تجاههم، ما أدى لاختناق عدد منهم، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأضاف، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقتحم بها المستوطنون أرضه التي تبلغ مساحتها 35 دونما، وقبل أسبوع منعت قوات الاحتلال ومستوطنيها المزارع من دخول أرضه بحجة أنها أراضي دولة، علمًا أنه يمتلك أوراق "الطابو" التي تؤكد ملكيته.

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