الشرطة تفض حفل زفاف وتغلق منتزه في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية حفل زفاف في جنين كما قامت الشرطة بإغلاق منتزه وألقت القبض على صاحبة في إحدى بلدات المحافظة وذلك خلافاً للتعليمات الصادرة من قبل الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، انه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة حفل زفافٍ في مدينة جنين على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة هذا الحفل وعملت على فضه وتفريق المشاركين فيه ، كما عملت الشرطة على إغلاق منتزه وإلقاء القبض على صاحبة وتحرير 68 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.