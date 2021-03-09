إصابة طفل بانفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال في طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب طفل من مدينة طوباس، مساء الثلاثاء، جراء انفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية أن الطفل تاج عز الدين صوافطة 15 عاما انفجرت بيده قنبلة حارقة قرب المسجد القديم في طوباس، ما أدى لإصابته بحروق متوسطة في اليد وطفيفة في الوجه، نقل على إثرها إلى المستشفى.



وأوضحت مصادر محلية أن القنبلة من المخلفات التي تركتها قوات الاحتلال عند اقتحامها المدينة قبل يومين.



وكان راعي أغنام قد أصيب اليوم، بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال شرق بلدة يطا جنوب الخليل.



وأكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بإصابة الراعي علاء عطا الله اطعيمات، من تجمع خشم الدرج البدوي بمسافر يطا، أثناء رعيه الأغنام بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال، وتم نقله الى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت اصابته بالمتوسطة.



وتعاني محافظة طوباس والأغوار الشمالية ومسافر يطا من مخلفات الاحتلال التي تتركها بعد عمليات الاقتحامات المتكررة للمناطق السكنية أو حتى التي تتركها بعد عمليات التدريب العسكرية في المنطقة.



وتتواصل معاناة المواطنين مع مخلفات الأسلحة الخطيرة التي تتسبب بحرائق وخسائر ضخمة في الأغوار، وأدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين من الأغوار وإصابة أكثر من 26 مواطنا، إلى جانب نفوق عشرات رؤوس المواشي بسبب الألغام في السنوات الثلاث الأخيرة فقط.