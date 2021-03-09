رام الله: الكشف عن ملابسات سرقة محل صرافة بقيمة 90 ألف شيكل

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة الفلسطينية، ملابسات سرقة محل صرافة وسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية بقيمة 90 الف شيكل في رام الله.



وقالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة: إن صاحب محل صرافة تقدم بشكوى لإدارة المباحث العامة حول تعرض محله للصرافة للسرقة والخلع من قبل اشخاص مجهولين وسرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية بقيمة 90 الف شيكل.



ومن خلال اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل ادارة المباحث العامة تم التوصل لمعرفة الاشخاص المشتبه بهم في عملية السرقة وقبض على 3 اشخاص وضبط بحوزتهم المسروقات.



واكدت الشرطة انه تم احالة الاشخاص الثلاثة والمضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.