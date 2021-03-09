"أوقاف غزة" تتحدث عن خطتها لعمل المساجد في شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عادل الهور: إنه وخلال شهر رمضان المقبل، قد يتم اللجوء إلى الصلاة في الأماكن العامة، وساحات المساجد الواسعة، مضيفًا: "نعمل على تجنب قرار إغلاق المساجد".



وأضاف الهور في حديث لإذاعة (صوت القدس): "لدينا أكثر من خطة بخصوص عمل المساجد في شهر رمضان المبارك".



وأوضح: "كل خطة تختلف عن الأخرى، بحسب وضع انتشار فيروس كورونا داخل قطاع غزة، والحرص أولاً وأخيرًا سيكون على أداء صلوات "الجمعة والجماعة".



وأكد الهور استعداد الوزارة لأي موجة محتملة من فيروس كورونا، لافتًا إلى وجود حالة استقرار داخل المساجد.