روسيا: ندعم خطة الرئيس عباس للسلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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رام الله - دنيا الوطن

رحب المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين لدى سوريا

السفير الكسندر يفيموف، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين، مشيراً بأنه فرصة لوضع حد نهائي لتفشي الإفلات من العقاب الذي أدى إلى انتهاكات خطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأكثر من نصف قرن.



جاء ذلك لدى لقاء السفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع يفيموف، حيث بحثا آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية في فلسطين.



وأشار السفير الروسي إلى أنه آن الأوان لتفعيل عملية سلام جادة تقود لقيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حسب قرارات الشرعية الدولية.



وأضاف: روسيا تدعم خطة الرئيس عباس للسلام من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.



وأيضا رحب السفير الروسي بالخطوات التي تبذلها القيادة الفلسطينية لإنجاح الانتخابات، مؤكدا بان بلاده تدعم كافة الجهود الرامية لعقدها.



وشدد على استعداد بلاده لتقديم الدعم لضمان عقدها بكل نزاهة وشفافية، لافتا إلى أن الانتخابات ضرورة مهمة وخطوة حقيقية لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.





ووضع عبد الهادي خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الروسية بالعاصمة السورية دمشق، السفير الروسي بصورة استمرار إسرائيل بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات اليومية على شعبنا الأعزل، واستمرارها بهدم البيوت وإقامة بؤر استيطانية جديدة، والتوسع في المستوطنات الاستعمارية.



وتطرق عبد الهادي إلى أهمية قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين والتي تشمل الحرب على غزة، والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف: إن هذا القرار يعد إنجاز كبير للعدالة بعد عقود من عدم المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، كما يعد انتصار للدبلوماسية الفلسطينية التي تسير بتوجيهات الرئيس محمود عباس.



وأيضاً تطرق عبد الهادي خلال اللقاء إلى لاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات وفق ما حدده المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والتي ستعقد في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس، وشدد على ضرورة ايجاد ضغط دولي على الاحتلال لضمان عقد الانتخابات في القدس.



كما أشار عبد الهادي بان نسبة تسجيل الناخبين وصلت إلى 92% وهذا يعكس توق الناخبين وتعطشهم، إلى ممارسة حقهم باختيار ممثليهم ورسم ملامح مستقبلهم عبر المشاركة في العملية الديمقراطية التي تقوم على أسس من الحرية والتعددية السياسية والشراكة الوطنية.



وأيضاً وضع عبد الهادي سفير روسيا بصورة الاجتماع الذي سيعقد منتصف الشهر بالقاهرة والذي سيشهد مشاركة كافة الفصائل التي تواجدت في الاجتماع السابق، مع حضور لجنة الانتخابات المركزية ورئاسة المجلس الوطني، لوضع آليات واضحة حول الانتخابات المقبلة.