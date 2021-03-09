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جرائم العنف بالصين تنخفض لأدنى مستوى منذ 20 عام

جرائم العنف بالصين تنخفض لأدنى مستوى منذ 20 عام
رام الله - دنيا الوطن
ذكر تقرير عمل النيابة الشعبية العليا الصادر يوم الاثنين، أن عدد جرائم العنف الخطيرة في الصين انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاما في عام 2020. 

و وصل عدد القضايا الجنائية التي فصلت فيها النيابة الشعبية العليا في العام الماضي إلى أدنى مستوى له خلال السنوات الأربع الماضية ، وفقا للتقرير الذي قدم إلى الدورة الحالية لأعلى
هيئة تشريعية في البلاد للمراجعة. 

وذكر التقرير أنه بجهود النيابات، حققت حملة الصين التي استمرت ثلاث سنوات ضد جرائم العصابات نجاحا كاملا وشهدت البلاد تحسنا ملحوظا في الأمن والنظام العامين. 

ومنذ عام 2018، تم اعتقال ما مجموعه 149 ألف شخص بتهمة ارتكاب جرائم العصابات ومحاكمة 230 ألف شخص، وفقا لما جاء في التقرير. 

و حاكمت النيابة 2987 شخصا لكونهم يمثلون "مظلة حماية" لجرائم العصابات، وفقا لما ذكره التقرير.

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