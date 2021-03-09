الخليل: إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية الأربعاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، مساء الثلاثاء، إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في جميع انحاء المحافظة يوم الاربعاء الموافق 10-3-2021.



وقال البكري في تصريح صحفي مقتضب عبر صفحة المحافظة بموقع (فيسبوك): إن ذلك جاء بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة الخليل.