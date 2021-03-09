الخليل: إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، مساء الثلاثاء، إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في جميع انحاء المحافظة يوم الاربعاء الموافق 10-3-2021.
وقال البكري في تصريح صحفي مقتضب عبر صفحة المحافظة بموقع (فيسبوك): إن ذلك جاء بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة الخليل.
أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، مساء الثلاثاء، إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والمصرفية في جميع انحاء المحافظة يوم الاربعاء الموافق 10-3-2021.
وقال البكري في تصريح صحفي مقتضب عبر صفحة المحافظة بموقع (فيسبوك): إن ذلك جاء بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة الخليل.
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