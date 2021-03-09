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بسبب إصابات (كورونا) المتزايدة في الأردن.. تعليق الدوام الوجاهي لطلبة التوجيهي

بسبب إصابات (كورونا) المتزايدة في الأردن.. تعليق الدوام الوجاهي لطلبة التوجيهي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، عن تسجيل 59 حالة وفاة و7072 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت الصحة الأردنية، في بيانها، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (442,202)، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (61,678) حالة، والوفيات إلى 5046 حالة.

في السياق ذاته، أعلن وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الاردني محمد أبو قديس، تعليق الدوام الوجاهي لطلبة التوجيهي وطلبة الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال اعتبارا من غد، وحتى اشعار آخر.

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