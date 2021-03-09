اصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال بلدة بورين جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق مساء اليوم الثلاثاء، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بورين جنوب نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبير من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.



وقالت المصادر إن تلك القوات انتشرت في مختلف أرجاء البلدة ومحيطها، واعتلت أسطح عدد من منازل المواطنين، دون معرفة الأسباب.