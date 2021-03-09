الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.



وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على شارع حزما الرئيسي، بعد أن أغلقت مداخل البلدة الرئيسية، كما نصبت حاجزا عسكريا في "شارع حزما" الرابط بين بلدات شمال القدس وجنوبها، ما تسبب بإعاقة حركة المركبات.